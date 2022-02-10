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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

10.02.2022 14:57
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 81,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 81,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Şubat haftasında net 81,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 35,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Ocak itibarıyla 18 milyar 628,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Şubat'ta 18 milyar 159,8 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 417,3 milyon dolardan 3 milyar 484,3 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 149,6 milyon dolardan 146,2 milyon dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika Ekonomi


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