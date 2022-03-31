Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

31.03.2022 14:46
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 17,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 17,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Mart haftasında net 17,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 104,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Mart itibarıyla 17 milyar 472,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Mart'ta 17 milyar 687,1 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 271,7 milyon dolardan 2 milyar 102,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 137,8 milyon dolardan 138,2 milyon dolara yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika


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