Yurt Dışındakilerden Hisse Senedi Alımı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışındakilerden Hisse Senedi Alımı

Yurt Dışındakilerden Hisse Senedi Alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında 345,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

30.01.2025 15:16
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 345,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında net 345,4 milyon dolarlık hisse senedi, 382,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 269,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Ocak itibarıyla 33 milyar 360,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Ocak haftasında 34 milyar 217 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 19 milyar 898,4 milyon dolardan 20 milyar 562,5 milyon dolara ve ÖST stokları 450,9 milyon dolardan 717,9 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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