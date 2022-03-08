Kargo şirketinden Kadınlar Günü indirimi - Son Dakika
Üye Girişi

Kargo şirketinden Kadınlar Günü indirimi

08.03.2022 12:24
Kargo şirketinden Kadınlar Günü indirimi

Yurtiçi Kargo, Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla 8-31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan bireysel gönderilerde indirim yapacağını duyurdu.

Yurtiçi Kargo, Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla 8-31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan bireysel gönderilerde indirim yapacağını duyurdu.

Düzenlediği yerel ve genel kampanyalarla üretim yapan ev hanımlarının ve sözleşme yapacak kadar hacmi olmayan küçük işletme sahibi girişimcilerin her zaman yanında olan Yurtiçi Kargo, Kadınlar Günü'ne özel indirim sunuyor. 8-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında şirket, 30 desiye kadar olan tüm bireysel gönderilerde yüzde 25 indirim uygulayacak.

Verilen bilgiye göre, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Yurtiçi Kargo birimlerine gittiklerinde 'Kadınlar Günü Kampanyası'ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak. Standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye kargo şirketinin web adresi ve çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

Evde üretim yapanlara lojistik destek

Yurtiçi Kargo; ev hanımları, küçük ölçekli işletmeler ve yerel üretim yapan esnaflara sunduğu onlarca avantajlı kampanya ile onlara fayda sağlamaya ve yeni pazarlara açılarak işlerini büyütmelerini desteklemeye devam ediyor.

Her yıl üreticilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kampanyalarını güncelleyen kargo şirketi, binlerce üreticiye indirimli fiyatlarla lojistik destek sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen ürünlere yönelik gıda kampanyalarının yanı sıra bölgelere özgü zanaat ürünleri ürüten ya da satan müşterilerine yönelik fiyat avantajları sağlayan şirket, e-ticaret yapmak isteyenleri avantajlı kargo fiyatlarından yararlanmasına fırsat veriyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Eşi en büyük destekçisi! Belgesel izleyip hayatı değişen kadın oto boya ustası oldu Eşi en büyük destekçisi! Belgesel izleyip hayatı değişen kadın oto boya ustası oldu Başkan Demirtaş: 'Kadınlarımız baş tacı' Başkan Demirtaş: 'Kadınlarımız baş tacı' Başkan Tuncel'den kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık Başkan Tuncel'den kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, 31 Mart, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kargo şirketinden Kadınlar Günü indirimi - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:19:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kargo şirketinden Kadınlar Günü indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement