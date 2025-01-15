Yusuf Yalçın: Suriye ile Ekonomik İşbirliği Bekliyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Yusuf Yalçın: Suriye ile Ekonomik İşbirliği Bekliyoruz

Yusuf Yalçın: Suriye ile Ekonomik İşbirliği Bekliyoruz

Cemar Mermer Genel Müdürü Yalçın, Suriye'deki fırsatlar ve Türkiye-Suriye işbirliğini değerlendirdi.

15.01.2025 11:13
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Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısına katıldı. Genel Müdür Yalçın, Suriye'deki ekonomik fırsatlar ve Türkiye-Suriye işbirliği potansiyelinin ele alındığı toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, Türkiye'den Suriye'ye ekonomik hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

Kula'dan dünyanın dört bir yanına traverten ihracatı yaparak sektördeki öncü kimliğini koruyan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısına katıldı. Suriye'deki ekonomik fırsatlar ve Türkiye-Suriye işbirliği potansiyelinin konuşulduğu toplantıdan çok istifade ettiklerini dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "MÜSİAD İzmir Şube Başkanımız Gökhan Temur başkanlığında organize edilen 'Suriye'deki güncel durum ve iş olanakları' adı altında düzenlenen programa katıldık. Programa konuşmacı olarak katılan MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar ve DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Fuat Özçörekçi'nin bilgilendirmeleri ve soru-cevap bölümündeki değerlendirmelerinden çok istifade ettik. Hayırlı olmasını ve hayırlara vesile olması diliyorum. Bildiğiniz gibi Cemar olarak MÜSAİD üyesiyiz. Bu çerçevede gerek şirket olarak ve gerekse MÜSİAD üyesi olarak Suriye'nin yeniden inşasında ve yapılanmasında üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz. Ayrıca şunun altını çizmek isterim ki; Suriyelilerin güvendiği tek ülke Türkiye'dir. Suriyelilere bugüne kadar nasıl amasız fakatsız nasıl kol kanat gerdiysek, şimdi de imarı ve yapılanması için üzerimize düşeni yapacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Suriye, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yusuf Yalçın: Suriye ile Ekonomik İşbirliği Bekliyoruz - Son Dakika

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