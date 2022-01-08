Üye Girişi
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri - Son Dakika

Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri

08.01.2022 16:22

Yeni yılla birlikte elektriğe yüzde 50 ila yüzde 120 arasında zam yapıldı. Tüketici Konfederasyonu, nedenlerini madde madde sıralayarak zammın iptali için yargıya başvurdu. Konfederasyonun iptal nedenleri arasında 'enerjinin adil ve herkese ucuz ulaştırılması' hususunun ve yaşamı elektrikli makineye bağlı olanların dikkate alınmaması gibi nedenler bulunuyor.

Tüketici Konfederasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Ocak 2022 itibarıyla yüzde 50 ila yüzde 120 aralığında yaptığı elektrik zamlarının iptali için yargı yoluna başvurduğunu duyurdu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketici Konfederasyonu tarafından Danıştay'a EPDK hakkında; kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3'de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır" denildi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK ORANLI ZAMMI"

Açıklamada, neden dava açıldığının gerekçeleri ise madde madde anlatıldı.

1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yapılan fiyat artışlarının 'Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı zammının' yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu karar ile sosyal devlet anlayışından vazgeçildiğine ve en temel tüketici hakkı olan 'enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması' hususunun göz önüne alınmadığına vurgu yapıldı.

"YAŞAMI MAKİNEYE BAĞLI OLANLAR DİKKATE ALINMADI"

Zamların iptali için yargıya başvurulmasının diğer nedenleri şöyle sıralandı:

  • Hanedeki kişilerin gelir durumu, meskenin gayrimenkul rayiç değeri gibi unsurlar dikkate alınmaması,
  • Günlük 5 Kw'lık ayrım çok düşük olup temel ihtiyaç kalemlerinin harcandığı elektriğin çok altında olması,
  • Yaşamı 24 saat boyunca elektrikli makineye bağlı olanlar da bu tarifede dikkate alınmaması,
  • Kararda "mesken alçak gerilim tek zamanlı" dediğine göre 3 zamanlı okumalarda, anayasanın eşitlik ilkesi ihlali söz konusu olması, dar gelirlilerin ikamet ettiği meskenlerdeki kişi sayısı, meskenin rayiç bedeli, hanenin gelir durumu gibi kriterler dikkate alınmaması,
  • Düzenlemenin bu haliyle düşük gelir gruplarına fayda sağlamaktan uzak olması gibi nedenlerle EPDK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargı yoluna başvurulmuştur.

CHP DE DANIŞTAY'A BAŞVURDU

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, EPDK'nın elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduklarını söylemişti.

Akın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum" demişti.

YORUMLAR
500

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Cumhuriyet, Danıştay, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri - Son Dakika Ekonomi


Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun         
16:19
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
15:08
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:23 Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
15:51 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilk yenilgisini yaşattı
15:43 Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement