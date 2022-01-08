Tüketici Konfederasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Ocak 2022 itibarıyla yüzde 50 ila yüzde 120 aralığında yaptığı elektrik zamlarının iptali için yargı yoluna başvurduğunu duyurdu.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketici Konfederasyonu tarafından Danıştay'a EPDK hakkında; kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3'de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır" denildi.
Açıklamada, neden dava açıldığının gerekçeleri ise madde madde anlatıldı.
1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yapılan fiyat artışlarının 'Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı zammının' yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu karar ile sosyal devlet anlayışından vazgeçildiğine ve en temel tüketici hakkı olan 'enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkânına göre ulaştırılması' hususunun göz önüne alınmadığına vurgu yapıldı.
Zamların iptali için yargıya başvurulmasının diğer nedenleri şöyle sıralandı:
Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, EPDK'nın elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduklarını söylemişti.
Akın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum" demişti.
Son Dakika › Ekonomi › Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri - Son Dakika Ekonomi