"Yüzen otel" ile Bodrum'dan Ege adalarına mavi yolculuk

Bodrum Cruise Port İskelesi'nden kalkarak Ege adaları seyri yapan beş yıldızlı otel konseptindeki kruvaziyer gemisi, mavi turu tercih eden tatilcileri Ege adalarına götürüyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisinin hafiflemesinin ardından turizm sezonu da bu yıl yeniden hareketlendi. Limanlarda bekleyen kruvaziyer gemileri de yeniden demir aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine neredeyse her gün farklı ülkelerden "yüzen otel" konseptindeki yolcu gemileri yanaşıyor.

İlçede yerli bir turizm firmasına ait kruvaziyer gemisi ise bu yıl tatil rotası olarak Ege adalarını belirleyen misafirlerine hizmet veriyor.

"Blue Sapphire" adlı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'nden çıkış yaparak 3 günlük tur ile İstanköy (Kos), Mikanos ve Santorini'ye, 4 günlük tur ile de Mikanos, Santorini ve Rodos adalarına gidiyor.

Beş yıldızlı otel konforunda olan ve gün boyu etkinliklerin sürdüğü gemide birçok ülkenin mutfak lezzetini de tatmak mümkün oluyor.

Alışveriş yapma imkanı olan, eğlencenin kesintisiz sürdüğü gemiyi "denizci nikahı" kıydırmak isteyen çiftler de tercih ediyor.

Gemi, rotasındaki adalara ulaştığında karaya çıkan tatilciler, düzenlenen turlarla çevreyi gezme imkanı buluyor.

Ege Denizi'nin güzellikleri arasında gece ve gündüz ilerleyen geminin turistik seyri, eşsiz manzaralar sunuyor.

Selectum Blu Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, bu yıl ilk kez bir Türk gemisi olarak Bodrum çıkışlı Ege Adaları programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yüzen otel" konseptindeki 382 kabinli 201 metrelik gemide yolcuların birçok imkana sahip olduklarını belirten Yazıcı, en ünlü adalara gittiklerini, bu yıl gemide yoğun şekilde düğün talepleri de aldıklarını dile getirdi.

"Kaptan nikahı" paketlerinin olduğunu, bunun seremoni şeklinde gerçekleştirildiğini anlatan Yazıcı, "Misafirlerimiz özellikle Santorini'de bu talebi yoğun bir şekilde istiyorlar. Gelen talepler gerçekten çok güzel." dedi.

"Misafirlerimiz adaları gezme imkanı da buluyor"

Kruvaziyer tatilinin yabancı uyruklu tatilcilerin yanı sıra yerli tatilcilerden de ilgi görmeye başladığına dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Kruvaziyer turları özellikle son beş yıldır yerli tatilciler tarafından da çok talep görüyor. Gittiğimiz adaların hem gündüz hem de gece özelliği olmasından dolayı da yaş ortalamaları 30'a kadar çekildi. Gemide 24 saat aktiviteler yapılıyor. Misafirlerimiz gittiğimiz yerlerde de doya doya gezme imkanı buluyor. Fiyatların çok cazip olması dolayısıyla da Türk yolcular talep gösteriyor. Gemimizde şu anda Türkiye'nin birçok bölgesinden misafirimiz mevcut. Çok sevinçliyiz. Bir Türk armatörü ilk kez kendi gemisiyle tura girdi. Ege ve Akdeniz'de artık Türklerin de olduğunu kanıtlamış olacağız. Özellikle bu 'cruise' sektöründe belli ülkelerin yürüttüğü işi Türklerin de ne kadar kaliteli ve güzel yaptığını göstermiş olacağız. Hedefimiz gemilerimizin sayısını artırmak."

Amasya'dan Bodrum'a gelen ve buradan da gemi turuna katılan Nahit ve İmer Özseçen çifti de ilk kez katıldıkları gemi yolculuğundan, yemeklerden ve hizmetten çok memnun kaldıklarını, tanıdıklarına özellikle tavsiye ettiklerini dile getirdi.

Yolculardan Nevin Kosova ise özellikle Santorini'den çok etkilendiğini ifade ederek, "Deniziyle, kültürüyle, insanlarıyla çok güzel duygular yaşadım. Herkese tavsiye ediyorum. Muhteşem bir tur oluyor. Yemekler, odalar çok iyi ve konforlu. Katılanların pişman olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.