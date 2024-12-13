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Ekonomi

YZF Ödülleri Sahiplerini Buldu

YZF Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye İş Bankası'nın yapay zeka girişimlerine yönelik düzenlediği YZF Ödülleri kazananları açıklandı.

13.12.2024 16:49
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Türkiye İş Bankasının kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zeka Fabrikası (YZF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen YZF Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve dünya genelinde yapay zeka girişimlerine stratejik yatırımlar yaparak, bu girişimlerin küresel başarıya ulaşmalarına katkı sağlamayı hedefleyen YZF, aynı zamanda yapay zeka ekosistemine katkı sağlamak hedefiyle YZF Ödülleri'ni hayata geçirdi.

Yapay zeka alanında liderlik eden, yenilikçi çözümler üreten kurum ve kuruluşları teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödüller, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Yapay Zeka Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu'nun yer aldığı törenle sahiplerini buldu.

Törende 8 kategoride altın, gümüş ve bronz ödüller yapay zeka ekosistemine katkı sağlayan kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sanatçılara takdim edildi. Ayrıca iki kuruma YZF Özel Ödülü verildi.

"Oluşturduğumuz zincire son halkayı eklemiş oluyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Hakan Aran, YZF'nin Türkiye'deki yapay zeka çalışmalarını konsolide ederek ekosistem paydaşlarını bir araya getiren bir merkez görevi görmesini amaçladıklarını aktardı.

Zincirin birinci halkasının üniversitelerin desteklenmesi olduğunu, Koç Üniversitesi ile birlikte Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni bu nedenle kurduklarını belirten Aran, "Türkiye'nin yapay zekayı sadece kopyalayan, öğrenen, hızla adapte eden değil gerçekten fark yaratan bilimsel bilgiyi üreten, patentlenebilir bilgi üretimiyle belki de dünya çapında etki yaratacak bilimsel çalışmaları başlatan bir konumda olmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aran, ikinci adım olarak, üniversitede üretilen bilginin girişimler aracılığıyla topluma ve geleneksel sanayi kuruluşlarına aktarılacağına inandıkları için girişimcilik ekosistemini desteklediklerini anlatarak, "Üniversiteden başlattığımız, sonrasında fonladığımız ve desteklediğimiz girişimlerin ürün ve hizmetlerini kullanarak aslında oluşturduğumuz zincire son halkayı eklemiş oluyoruz." açıklamasını yaptı.

YZF'nin veri tabanına kaydedilen yapay zeka girişimlerinin sayısının 2 bini geçtiği bilgisini veren Aran, 40'ın üzerinde girişimin programa dahil edildiğini, 22 girişime yatırım yapıldığını vurguladı.

Aran, bu yıl 100. yılını kutlayan Bankanın, girişimlere desteğinin kuruluşundan bu yana sürdürdüğüne dikkati çekerek, "İkinci yüzyılımızda ekonomik büyümeye katkı sağlayacak, en önemli atılımı yapacak teknoloji basamağının yapay zekadan geçtiğine inanıyoruz. Yapay zeka konusunu bir an evvel tüm yönleriyle anlamamız, ülkemize uygulamamız ve bunun sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Tüm çabamız bu yüzden." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zeka ekosistemini ileriye taşımak için çalışıyoruz"

YZF Başkanı Barış Karakullukçu da ödüllerle yapay zeka ekosistemine değerli katkılar sunan, yenilikçilik ve liderlik örneği sergileyen kuruluşları bir araya getirdiklerini belirterek, yaratmak istedikleri ortak vizyonun, işin teknolojisi kadar değerli olduğunu aktardı.

Vizyona katkı sunan, yapay zeka girişimlerini büyüme yolculuklarında destekleyen ve geleceğin teknolojilerini bugünden inşa eden kuruluşları ödüllendirmek için toplandıklarına işaret eden Karakullukçu, "Paydaşlarımızın desteği ve İş Bankasının gücüyle yapay zeka ekosistemini ileriye taşımak için çalışıyoruz. Beyin göçünü beyin gücüne çevirmek bu vizyonun temel taşıdır; bu nedenle, bu yıl özel ödüllerimizi bu konuya odaklanan iki platforma verdik. Akademik işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyor ve yapay zekayı yakalamanın, geleceği yakalamak olduğuna inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İş Bankası, İş Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

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