Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!

Ayçiçek yağı fiyatları sürekli zamlanırken bir yandan da Türkiye dünyada en fazla ayçiçek yağı ithalatı yapan ülke konumunda oluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. TMO ihalesinde en iyi teklif ton başına 1.471 dolar olarak belirlendi.

TMO tarafından 6 bin tonluk ham ayçiçek yağı ihalesi tamamlandı. BloombergHT'in haberine göre, ihalede en iyi teklif ton başına 1.471 dolar oldu. Söz konusu 6 bin tonluk teslimatın Tekirdağ limanından yapılması öngörülüyor.

Türkiye'de 2021 yılında da ayçiçek yağı en fazla ithal edilen ürünler arasında yer aldı. Ayçiçek yağı fiyatlarının bu denli zamlanması dolara bağlı ithalat ve iç piyasada artan girdi maliyetlerinden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Dolar kurunun her geçen gün artmasıyla ayçiçek yağı fiyatları ilerleyen günlerde zam geleceği öngörülüyor.