Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar - Son Dakika
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Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar

01.04.2022 10:20

Samsun'da vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine gerçekleştirilen denetimlerde, bazı tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından '5'er kiloluk toz şekerlerin market raflarından toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satıldığı' ortaya çıkartıldı.

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, haksız fiyat artışları ve stokçuluk ile fiyat etiketlerine yönelik denetimlerini ilgili kanunlar uyarınca il genelinde gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine aralıksız sürdürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde bazı tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından 5'er kiloluk toz şekerlerin marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satıldığına dair tespitler yapıldı, haklarında tutanak tutuldu. Piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan tedarikçi ve perakende işletmelere ait tutanaklar değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirildi.

100 BİN LİRADAN 2 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un Ek-1'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

VALİ DAĞLI: DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tedarikçi ve perakende işletmeleri piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunarak tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyaran Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, fırsatçılık yapmak isteyenlere yönelik denetimlerin Ramazan ayında da sıkılaştırılarak sürdürüleceğini söyledi.

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Samsun Valiliği, Ticaret, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar - Son Dakika


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