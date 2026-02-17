Zelenskiy'den Rusya'nın Saldırısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Zelenskiy'den Rusya'nın Saldırısına Tepki

17.02.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Rusya'nın 29 füze ve 400 İHA ile enerji altyapısına yaptığı saldırıyı kınadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, 29 füze ve 400'e yakın insansız hava aracıyla (İHA) ülkesinin enerji altyapısına yönelik hava saldırısında bulunduğunu duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun füze ve İHA'ları kullanarak kombine saldırı yaptığını ve Ukrayna'da ağırlıklı olarak enerji altyapısını hedef aldığını aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın yoğun saldırısının ardından birçok bölgemizde arama kurtarma ve onarım çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu saldırıda 29 füze ve yaklaşık 400 adet saldırı tipi İHA'sı kullandığını ve bu saldırılar sonucunda Odessa'da on binlerce insanın ısınma ve su kesintisi yaşadığını ileri sürdü.

Saldırılarda ülkesinin 12 bölgesinin hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Maalesef aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı biliniyor." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırarak "Rusya bu saldırılardan dolayı hesap vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

25 füze ve 367 İHA etkisiz hale getirildi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu, bu gece ve sabah saatlerinde balistik ve seyir füzeleri ile "Gerbera," "Şahed" ve "İtalmas" tipi saldırı İHA'ları kullanarak Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi.

Hava savunma kuvvetlerince 25 füze ile 367 adet İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, 4 balistik füze ve 18 İHA'nın Ukrayna genelinde 13 noktaya isabet ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zelenskiy'den Rusya'nın Saldırısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:42:35. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Rusya'nın Saldırısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.