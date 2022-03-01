Zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına şartlı izin verilecek - Son Dakika
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Zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına şartlı izin verilecek

01.03.2022 09:50
Zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına şartlı izin verilecek

Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına kamu yararı dikkate alınarak belirli şartlar kapsamında izin verilecek.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına kamu yararı dikkate alınarak belirli şartlar kapsamında izin verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.

Bu kapsamda, zeytinlik alanın kullanılabilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin, faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski haline getireceğini taahhüt etmesi gerekiyor. Sahanın taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise madencilik faaliyetleri bitiminde sahanın rehabilite edilerek eski haline getirilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesisinin taahhüt edilmesi şartı bulunuyor.

Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.

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Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi (2) Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi (2) 4. Edremit Zeytin Hasat Sonu Şenliği yapıldı 4. Edremit Zeytin Hasat Sonu Şenliği yapıldı

Madencilik, Türkiye, Zeytin, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına şartlı izin verilecek - Son Dakika


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