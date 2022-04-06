Zimbabve, piyasaya 100'lük banknot sürecek - Son Dakika

2000'li yıllardan beri yüksek enflasyonla mücadele eden Zimbabve'nin piyasaya 100 Zimbabve Doları (ZWL) değerinde yeni banknot süreceği bildirildi.
Zimbabve Maliye Bakanı Mthuli Ncube, Zimbabve Rezerv Bankası'nın 100'lük banknot çıkaracağını açıkladı.
Zimbabve'de halihazırda 10'luk, 20'lik ve 50'lik banknotlar kullanılıyor.
ABD, İngiltere ve AB tarafından yaptırımlar uygulanan Zimbabve'de martta enflasyon oranı yüzde 70'leri bulmuştu.
Kaynak: AA
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