Üye Girişi
Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı! - Son Dakika

Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!

04.12.2021 12:28
Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!

Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının ardından marketlerde zam fırtınası başladı. Büyük bir zincir markette dün gece geç saate kadar markette etiket değiştiren işçiler, bebek bezi, peynir, deterjan gibi temel ihtiyaçlara gelen zamları tek tek fotoğrafladı.

Artan enflasyon, dolar kurunun yükselmesi, Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybı, temel gıda maddelerindeki zamlara her gün bir yenisini daha ekledi.-Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.

Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!

Mağaza Market sendikası, "Cumartesi sabahından zam manzaraları" başlığıyla bugün yapılan zamları "TÜİK enflasyon rakamlarını saklasa da market işçileri, çalıştığı marketlerde ürünlere gelen zamları fotoğraflamaya ve sendikamıza ulaştırmaya devam ediyor. Gerçek rakamlar market raflarında" twitter hesabından duyurdu. Açıklamada "4 Aralık sabahı marketlerde ürünler yeni zamlarıyla yerini alacak. Bebek bezi, peynir, deterjan... En temel ihtiyaçlar her gün zamlanıyor. Enflasyonun gerçeği TÜİK'in oranlarında değil, marketlerin raflarında" denildi.

Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!

Sendikanın açıklamasına göre TL'nin değer kaybı sonrası yeni gelen zamlarla birlikte bir zincir markette dün gece geç saate kadar markette etiket değiştiren işçiler, bebek bezi, peynir, deterjan gibi temel ihtiyaçlara gelen zamları tek tek fotoğrafladı.

MAĞAZA MARKET'SEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Mağaza Market-Sen, "TÜİK'in açıkladığı #enflasyon oranının ardından sendikamızın çağrısıyla onlarca marketten yüzlerce ürün etiketi işçiler tarafından fotoğraflandı. İşçiler hala marketlerde ürünlerin etiketlerini değiştiriyor. 4 Aralık sabahı marketlerde ürünler yeni zamlarıyla yerini alacak. Bebek bezi, peynir, deterjan… En temel ihtiyaçlar her gün zamlanıyor. Enflasyonun gerçeği TÜİK'in oranlarında değil, marketlerin raflarında" ifadelerine yer verildi.

Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!

Zam Şampiyonu, Market, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında! 12:33 Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında!
Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu 12:31 Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi

Son Dakika Haberleri
12:34 Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti!
12:33 Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında!
12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi
12:31 Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu
12:28 Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!
12:14 Yılbaşına günler kala hindiye talep patladı! Tanesi 300 liradan alıcı buluyor!
12:12 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu
12:07 Kalçasından top mermisi çıktı, polis hastaneye patlayıcı ekibi gönderdi!
11:55 İddia: Evim firması 54 bin vatandaşı dolandırdı, aileler parçalandı, intiharlar yaşandı
11:50 Fenerbahçe'den voleybol tarihinin en pahalı transfer hamlesi! Egonu'ya çılgın rakam!
Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti! Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti!         
12:35
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 12:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement