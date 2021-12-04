Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!

Artan enflasyon, dolar kurunun yükselmesi, Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybı, temel gıda maddelerindeki zamlara her gün bir yenisini daha ekledi.-Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.

Mağaza Market sendikası, "Cumartesi sabahından zam manzaraları" başlığıyla bugün yapılan zamları "TÜİK enflasyon rakamlarını saklasa da market işçileri, çalıştığı marketlerde ürünlere gelen zamları fotoğraflamaya ve sendikamıza ulaştırmaya devam ediyor. Gerçek rakamlar market raflarında" twitter hesabından duyurdu. Açıklamada "4 Aralık sabahı marketlerde ürünler yeni zamlarıyla yerini alacak. Bebek bezi, peynir, deterjan... En temel ihtiyaçlar her gün zamlanıyor. Enflasyonun gerçeği TÜİK'in oranlarında değil, marketlerin raflarında" denildi.

Sendikanın açıklamasına göre TL'nin değer kaybı sonrası yeni gelen zamlarla birlikte bir zincir markette dün gece geç saate kadar markette etiket değiştiren işçiler, bebek bezi, peynir, deterjan gibi temel ihtiyaçlara gelen zamları tek tek fotoğrafladı.

MAĞAZA MARKET'SEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Mağaza Market-Sen, "TÜİK'in açıkladığı #enflasyon oranının ardından sendikamızın çağrısıyla onlarca marketten yüzlerce ürün etiketi işçiler tarafından fotoğraflandı. İşçiler hala marketlerde ürünlerin etiketlerini değiştiriyor. 4 Aralık sabahı marketlerde ürünler yeni zamlarıyla yerini alacak. Bebek bezi, peynir, deterjan… En temel ihtiyaçlar her gün zamlanıyor. Enflasyonun gerçeği TÜİK'in oranlarında değil, marketlerin raflarında" ifadelerine yer verildi.