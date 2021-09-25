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Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi - Son Dakika

Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi

25.09.2021 10:45
Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla 5 büyük zincir markette, ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla 5 büyük zincir markette, ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Mehmet Muş, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zincir marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi için ticaret müfettişleri görevlendirildi - Son Dakika
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