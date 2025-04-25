Ziraat Bankası 2024 Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

Ziraat Bankası, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankasının olağan genel kurul toplantısında, yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre, yönetim kuruluna Burhaneddin Tanyeri, Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Fazlı Kılıç, Serdar Kılıç, Serruh Kaleli, Abdullah Erdem Cantimur ve Fatih Aydoğan seçildi.

Denetim kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Yakup Tekin getirildi.

Söz konusu kurul üyeleri 3 yıllık süre için seçildi.