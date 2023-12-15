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Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor - Son Dakika
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Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor

Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile 1,75 milyar avroluk dış finansman anlaşması imzalayarak ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor
15.12.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:11
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Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar avroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalandı.

Açıklamada, ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ile son dönemde iyileşen yatırımcı algısı ve finansman koşulları çerçevesinde yapılan anlaşmadan sağlanacak fonlama ile bankanın başta ihracatçılar olmak üzere ülkenin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda katkı sağlamaya devam edeceği belirtilerek, "Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız benzer adımlarla uluslararası paydaşlarımızla yakın işbirliğimizi ve başta ihracatçılarımız olmak üzere ekonomimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Ziraat Bankası, Deutsche Bank, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor - Son Dakika
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