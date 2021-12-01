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Ziraat odalarının su arayışında - Son Dakika

Ziraat odalarının su arayışında

01.12.2021 10:39
Ziraat odalarının su arayışında

Ziraat Odası Başkanları, DSİ 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı'yı ziyaret ederek bölgelerinde sulama göletleri konusundaki beklentileri aktardı.

Ziraat Odası Başkanları, DSİ 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı'yı ziyaret ederek bölgelerinde sulama göletleri konusundaki beklentileri aktardı.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe başkanlığındaki ziraat odası başkanları çiftçilerin su taleplerini iletmek üzere DSİ 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aktepe yaptığı açıklamada, "Sivas genelinde kuraklık kendini göstermeye başladı. Bu anlamda tedbirlerimizi erkenden almamız gerekiyor. Çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım yapabilmesi için sulama tesisleri son derece önemli. Tüm ilçelerimizde çiftçilerimiz, sulama göletleri talep ediyor. DSİ'den beklentimiz de bu yönde. Sulama konusunda gerekli altyapıların kurulması tarım ve ürün çeşitliliği açısından da önemli. Ziraat Odası Başkanlarımız ile bölgelerimizdeki beklentileri DSİ 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı'ya ilettik. Umuyoruz kısa sürede il genelinde çalışma başlatılır. Misafirperverliklerinden ötürü DSİ 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı'ya teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Ziraat odalarının su arayışında

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ziraat Odası, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat odalarının su arayışında - Son Dakika Ekonomi


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