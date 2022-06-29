Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen'e tam not - Son Dakika
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Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen'e tam not

29.06.2022 14:15
Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen'e tam not

Kestane şekerini Kardelen ve Yaylacık Markası ile iç pazara, Cardelion markasıyla dünya pazarlarına ulaştırarak Bursa ekonomisine ve kentin tanıtımına katkı sağlayan İlka Şekerleme, modern üretim tesislerinde kabul ettiği ziyaretçileriyle gerçekleştirdiği işbirliği ve fikir alışverişi sayesinde...

Kestane şekerini Kardelen ve Yaylacık Markası ile iç pazara, Cardelion markasıyla dünya pazarlarına ulaştırarak Bursa ekonomisine ve kentin tanıtımına katkı sağlayan İlka Şekerleme, modern üretim tesislerinde kabul ettiği ziyaretçileriyle gerçekleştirdiği işbirliği ve fikir alışverişi sayesinde de kestane tarımının sürdürülmesi ve geliştirilmesi yönünde sektöre öncülük ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Bitki Koruma Bölümlerinde görev yapan bir grup akademisyen önceki gün İlka Şekerleme'nin, Nilüfer Yaylacık Mahallesi'ndeki üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde ve bilgi alışverişinde bulundular. Prof. Dr. Cevriye Mert, Doç. Dr. Himmet Tezcan, Doç. Dr. Nimet Sema Gençer, Doktora öğrencisi Başak Müftüoğlu, yüksek lisans öğrencisi Aslı Beyza Sarı'dan oluşan akademisyen heyeti ağırlayan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, konuklarına kestane şekeri üretimi, tarihçesi ve firmanın pazarlama faaliyetleri konusunda bilgi verdi. İlka Şekerleme'nin hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun ve modern üretim tesislerini beğenen akademisyenler, firmanın Bursa'yı Türkiye ve dünya genelinde çok iyi tanıtmasının takdire değer olduğunu dile getirdiler.

İlka Şekerleme Müdürü Deniz Utku Özdemir konuklarına dünyadaki kestane tarımı, hastalıklar mücadele yöntemleri ve kestanenin endüstride katma değerli kullanım uygulamaları hakkında bilgi verdi. Kestanenin, şekerlemenin yanı sıra, yemek, pasta ve muhtelif tatlılarda da kullanıldığını belirten Özdemir, çiçeklerinin de arıcılar için önemli bir nektar olduğunu kaydetti.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, konuklarıyla Bursa'da kestane tarımının geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Akgün, kestane tarımının sorunlarının dile getirerek, kestane ağaçlarında görülen hastalıkların önlenmesi, ve özellikle dayanıklı kestane çeşitlerinin teşvik edilmesi ve gal arısı ile mücadele yöntemleri üzerinde de durdu. B.U.Ü Ziraat Fakültesi'nde görev yapan hocalar da kestanede çeşit geliştirme, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında yürüttükleri proje çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Kestane tarımı konusunda yapılan tüm çalışmaları önemsediklerini ve her türlü desteğe hazır olduklarını açıklayan Mümin Akgün, "Bilimsel çalışmaların tarıma, sanayiye katkısı göz ardı edilemez. Ziraat fakültelerinin tarımın geliştirilmesi ve tarımsal sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmasının temel hedefi olduğunu düşünürsek, üniversite- sanayi, üniversite-tarım işbirliği konusunda örnek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. B.U.Ü Ziraat Fakültemizin değerli hocalarının sektörden beklentilerine yanıt vermek bizi sevindirir" dedi.

Kestane çalıştayı

Öte yandan ziyarette gelecek yıl Bursa'da bir 'Kestane Çalıştayı' yapılması konusunda da görüş birliğine varıldı. Bu yıl Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi tarafından kestane sempozyumu yapılacağını belirten Mümin Akgün, "Gelecek yıl B.U.Ü Ziraat Fakültesi ile birlikte Bursa'da bir sempozyum yada çalıştay yapılmasını çok isteriz. Bu konuda İlka Şekerleme olarak bize düşen her şey yapmaya hazırız. Ayrıca sürece katkı koyabilecek kurum ve kuruluşlar ile görüşeceğiz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen'e tam not - Son Dakika

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