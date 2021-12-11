ZMO Kilis İl Temsilcisi Özdemir güven tazeledi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilciliği'ne Güven Özdemir yeniden seçildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kuruluna Kilis ve ilçelerinde bulunan Ziraat Mühendisleri katıldı. Divan Başkanlığına Ömer Murat Kavuşturan, Divan Başkan Yardımcılığına Sinan Şahinalp, divan katipliğine İsmail Gül ile Tahir Erkal seçildi.

Seçimlere tek liste halinde geren Mevcut Başkanı Güven Özdemir, seçilirken, İl Temsilciliği Yardımcılığı'na Alaittin Apalak, Genel Merkez delegeliğine ise Güven Özdemir getirildi. - KİLİS