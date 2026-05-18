Zonguldak Çevre Yolu İçin 26 Milyar TL'lik Sözleşme

18.05.2026 23:05
AK Parti İl Başkanı Çağlayan, Zonguldak Çevre Yolu sözleşmesinin 26.4 milyar TL ile imzalandığını duyurdu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Çevre Yolu yapım işi sözleşmesinin DEMCE Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile A S L İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı arasında 26 milyar 409 milyon 872 bin TL bedelle imzalandığını açıkladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ımızın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehrimizin geleceğine önemli katkılar sunacak Zonguldak Çevre Yolu Km: 36+300-49+362,26 Arası Yapım İşi'nin sözleşmesi, DEMCE Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile A S L İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı arasında 26 milyar 409 milyon 872 bin TL bedelle 14 Mayıs 2026 tarihinde imzalanmıştır.

Şehrimizin ulaşım konforunu artıracak, trafik yükünü azaltacak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bu önemli yatırımın Zonguldak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum"dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 23:41:36. #7.13#
