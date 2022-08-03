Zonguldak haberleri! Ereğli Belediyesi Saraciye Atölyesi istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak haberleri! Ereğli Belediyesi Saraciye Atölyesi istihdama katkı sağlıyor

03.08.2022 15:51
Zonguldak haberleri! Ereğli Belediyesi Saraciye Atölyesi istihdama katkı sağlıyor

Zonguldak haber... Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesinin üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde faaliyete geçirdiği Saraciye Atölyesi üretilen deri ürünleriyle dikkat çekiyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesinin üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde faaliyete geçirdiği Saraciye Atölyesi üretilen deri ürünleriyle dikkat çekiyor.

Büyük firmalara üretim yapan atölyenin ürünleri bazı internet sitelerinden ve Ereğli Belediyesi Yöresel Pazar'da satışa sunuluyor. İstihdama da önemli katkı sağlayan atölye yaptığı kaliteli ürünlerle de daha şimdiden tüketicinin gözdesi haline gelmeyi başardı.

"Üreteceğiz, üretmeye ve üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz"

Üretime ve istihdama verdiği önemli hizmetleriyle ortaya koyan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Ereğlimiz konumu itibariyle ticari ağın merkezini oluşturan, ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. Bu noktada tüm pazarlara ulaşma imkanı olan şehrimizde bir fazla üretmek, üretirken istihdamı artırmak ortak kaygımız olmalıdır. Bu minvalde Ereğli Belediyesi olarak üretimin, pazarlamanın ve istihdamın önünü açmak bizim şiar edindiğimiz bir nokta oluyor ve olmaya da devam edecek. Üreten toplumlar dünya üzerinde egemenliğini koruma gücüne en fazla sahip olan toplumlardır, öyle ki Türk toplumu tarihi boyunca üreterek varlığını idame ettirmeyi başarmıştır. Bu noktada biz de Ereğlimizde üretimi artırma noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Artan üretim faaliyetlerimizle özellikle şehrimizin gençlerinin işsizlikle karşı karşıya kalmasına müsamaha göstermeyeceğimizi ortaya koyuyoruz. Saraciye Atölyemiz, Halıcılık Atölyemiz, Organik Tarım Projemiz bu dönemde üretime katkı sunan hizmetlerimizin başında geliyor. Ereğli'mizin bir dönemini değil gelecek yüzyıllarını ve huzur şehri Ereğli'yi inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Üreteceğiz, üretmeye ve üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ereğli Belediyesi, Ereğli, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak haberleri! Ereğli Belediyesi Saraciye Atölyesi istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:32 Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:14 KPSS tartışmalarına Ümit Özdağ da katıldı! ÖSYM binası önünde açıklama yaptı
15:13 NASA Ay'a oyuncak koyun gönderiyor! Artemis-1, 29 Ağustos'ta fırlatılacak
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 16:13:16. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak haberleri! Ereğli Belediyesi Saraciye Atölyesi istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement