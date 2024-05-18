Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düştü

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşük olması vatandaşın yüzünü güldürdü.

Soğuksu semtinde haftanın Çarşamba ve Cumartesi günlerinde kurulan halk pazarında fiyatlar geçen haftaya göre düşüş yaşandı. Fiyatların düşük olması hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Tezgahlarda, Domates 20 lira, salatalık 15 lira, kiraz 25 lira, erik 25 lira, çilek 25 lira, taze fasulye 25 lira, sivri biber 25 lira, patlıcan 25 lira, soğan 15 lira, patates 17 liradan satıldı. - ZONGULDAK