Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşünce Yoğun İlgi

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlara ucuz olması yoğun ilgiye neden oldu.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarında fiyatlarda düşüş yaşandı. Fiyatların uygun olması yoğun ilgiye neden oldu. Vatandaşlar pazara gelerek kendilerine en uygun ve kaliteli ürünü almak için yoğun çaba gösterdi. Tezgahlarda, Marul 20 lira, Portakal 15 lira, Mandalina 20 lira, Domates 40 lira, Patates 20 lira, Soğan lira, Salatalık 40 lira, Biber 50 lira, Kabak 30 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK