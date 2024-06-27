Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerine seracılık kredisi sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerine seracılık kredisi sağlıyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerine seracılık kredisi sağlıyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Babalar Köyü'nde 3 aileye verilen seracılık kredisi kapsamında yetiştirilen ürünlerin toplanmaya hazır hale geldiği bildirildi. Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, orman köylülerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmalarına katkı sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini ve hibe ile faizsiz kredi desteği sağladıklarını belirtti. Bugüne kadar 124 aileye toplamda 64.229.096 TL ödeme yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

27.06.2024 09:38
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Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce orman köylülerinin yerinde kalkındırılması kapsamında Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünce Babalar Köyünde 3 aileye verilen seracılık kredisi kapsamında yetiştirilen ürünler toplanmaya hazır hale geldi.

Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu "Orman teşkilatı olarak amacımız; Orman köylüleri ve köy kooperatiflerine sosyal ve ekonomik amaçlı kredi destekleri neticesinde ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla orman içinde ve bitişiğinde yaşayan Köy halkının ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmalarına katkı sağlayarak ormanlar üzerindeki olumsuz baskıları en aza indirmek ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren teşkilat olmaktır. İhtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Bölge Müdürümüz çeşitli projeler hayata geçirerek orman köylüsüne hibe ve faizsiz kredi desteği sağlamaya devam ediyor. 2024 yılında 274 aileye 17.186.000 TL'si hibe, 68.744.000 TL'si kredi olmak üzere toplam 85.930.000 TL programa alınmış olup bugün itibariyle 3 ünite seracılık, 4 ünite süt sığırcılığı, 24 ünite tomruk çekme vinci, 85 ünite traktör ve 8 ünite dış cephe mantolama kredisi olmak üzere 124 aileye 12.845.820,00 TL'si hibe, 51.383.276 TL'si kredi olmak üzere toplam 64.229.096 TL ödeme yapılmış olup çalışmalarımız devam etmektedir. Orman teşkilatı olarak temelde dört vazifemiz var. Bunlar ormanları korumak, ormanları geliştirmek, işletmek ve bir vazifemiz de orman içinde ve bitişiğinde köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın kalkınmasını, kırsal kalkınmayı sağlamaktır. Çalışmalarımızı bu minvalde sürdürmekte olup haziran ayı sonuna kadar Orköy kredi hak sahiplerini bulacak" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerine seracılık kredisi sağlıyor - Son Dakika

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