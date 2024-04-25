Zonguldak'ta 2024 Mart ayında bin 460 taşıt trafiğe kaydedildi - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta 2024 Mart ayında bin 460 taşıt trafiğe kaydedildi

Zonguldak\'ta 2024 Mart ayında bin 460 taşıt trafiğe kaydedildi

TÜİK'in verilerine göre, Zonguldak'ta 2024 yılı Mart ayında bin 460 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı ise 105 bin 307 otomobil olmak üzere 180 bin 904 olarak belirlendi.

25.04.2024 13:05
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TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2024 yılı Mart ayında bin 460 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK, 2024 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. 2024 yılı Mart ayında bin 460 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2024 Mart ayı itibarıyla 105 bin 307'si otomobil olmak üzere 180 bin 904 oldu. Motorlu kara taşıtları sayısı ise şöyle:

"Otomobil 105 bin 307, minibüs 4 bin 165, otobüs bin 772, kamyonet 27 bin 288, kamyon 6 bin 708, motosiklet 24 bin 543, özel amaçlı taşıt 632 ve traktör 10 bin 489." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta 2024 Mart ayında bin 460 taşıt trafiğe kaydedildi - Son Dakika

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