Zonguldak'ta bayram öncesi dükkanlarda yoğunluk yaşandı.
Vatandaşlar şehir merkezine inerek bayram alışverişi yaptı. Alışverişlerde en çok ilgi gösterilen ürünler, şeker ve tatlı tezgahları oldu.
Vatandaşlar gelen misafirlere ikramlarda bulunmak için en uygun ve en kaliteli ürünleri almak için birbirleri ile yarıştı.
Esnaf Gökhan Gönen, "Gıda şekerleme bir önceki senelere göre biraz daha düşük. Şeker çikolata fiyatları biraz daha yüksek. Akşam üstü biraz daha artış olur" dedi. - ZONGULDAK
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Kuşadası'nda bayram öncesinde vatandaşlar, yeni aldıkları kıyafetlerin tamiratı için terzilere yoğun ilgi gösteriyor. Terziler ve berberler, artan talep nedeniyle gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerini mağdur etmemek için çaba gösteriyor.
Bursa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Cumhuriyet Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hareketlilik arttı. Alışverişe çıkanlar, bayram şekeri, kuruyemiş, giyim ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Kapalı Çarşı ise bayramlık almak isteyenlerin tercih ettiği bir yer oldu. Şekerleme ve kuruyemiş satan esnaf, satışların yoğun olduğunu belirtirken, kadayıfçılık yapan esnaf ise arife gününde büyük bir yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.
Bilecik'te, DSİ tarafından inşa edilen Elmabahçe Barajı'nın tamamlanarak su tutmaya başladığı duyuruldu. Barajın tarımsal verimliliği artıracağı ve bölgeye istihdam sağlayacağı belirtildi.
Kilis'te Ramazan bayramı dolayısıyla kent merkezinde yaşanan hareketlilik terzilerin yüzünü güldürdü. Bayramlık elbise alan vatandaşlar terzilere akın etti. Terziler, müşterilerinin işlerini yetiştirmek için sabahlara kadar çalışıyor. Terzi esnaflarında işlerin arttığını belirten Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, çırak eksikliği nedeniyle problemler yaşandığını ifade etti.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
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