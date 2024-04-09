Zonguldak'ta Bayram Öncesi Dükkanlarda Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta Bayram Öncesi Dükkanlarda Yoğunluk Yaşandı

Zonguldak\'ta Bayram Öncesi Dükkanlarda Yoğunluk Yaşandı

Zonguldak'ta vatandaşlar bayram alışverişi için şehir merkezine akın etti. Şeker ve tatlı tezgahları en çok ilgi gören ürünler oldu. Vatandaşlar, misafirlere ikramlarda bulunmak için en uygun ve kaliteli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Esnaf ise gıda şekerlemelerinin bir önceki senelere göre biraz daha düşük olduğunu, şeker ve çikolata fiyatlarının ise biraz daha yüksek olduğunu belirtti.

09.04.2024 16:12
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Zonguldak'ta bayram öncesi dükkanlarda yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar şehir merkezine inerek bayram alışverişi yaptı. Alışverişlerde en çok ilgi gösterilen ürünler, şeker ve tatlı tezgahları oldu.

Vatandaşlar gelen misafirlere ikramlarda bulunmak için en uygun ve en kaliteli ürünleri almak için birbirleri ile yarıştı.

Esnaf Gökhan Gönen, "Gıda şekerleme bir önceki senelere göre biraz daha düşük. Şeker çikolata fiyatları biraz daha yüksek. Akşam üstü biraz daha artış olur" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Bayram Öncesi Dükkanlarda Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika

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