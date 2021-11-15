Zonguldak'ta ekim ayında 604 konut satıldı
15.11.2021 13:20
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen Ekim ayında kentte 604 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen Ekim ayında kentte 604 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Ekim ayı konut satış istatistiklerine ait verileri açıkladı. Buna göre Zonguldak'ta geçen Ekim ayında 430 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 604 konut satılırken bu sayı Karabük'te 2021 Ekim ayında 298 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 333 konut, Bartın'da 2021 Ekim ayında 171 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 244 konut satıldığı açıklandı. - ZONGULDAK
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