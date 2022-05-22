Zonguldak'ta fındığa alternatif olarak salep üretimi denemelerine başlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta fındığa alternatif olarak salep üretimi denemelerine başlandı

22.05.2022 14:03
Zonguldak'ta fındığa alternatif olarak salep üretimi denemelerine başlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındığa alternatif ürün yetiştirmek amacıyla çileğin ardından salep üretimine yönelik denemeler başladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındığa alternatif ürün yetiştirmek amacıyla çileğin ardından salep üretimine yönelik denemeler başladı.

Çalışmalar kapsamında Alaplı Ziraat Odasının ürün yetiştirme sahasındaki bir dönüm alana 5 bin salep fidesi dikildi.

Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, AA muhabirine, ilçede en küçük tarım arazisinden en yüksek verim alınabilecek ürün arayışı içinde olduklarını söyledi.

Yaptıkları araştırma neticesinde bu ürünlerden birinin salep olduğunu tespit ettiklerini aktaran Türkoğlu, " Maraş'a kadar gittik, bir iş adamımızla ön anlaşma yaptık. 10 sene alım ve fide garantisi vererek bizi cesaretlendirdi. Bizim tarım arazimizde yetişip yetişmeyeceğini test etmek için bu sene ufak çalışma yaptık. Eğer olursa bütün üyelerimize tavsiye edeceğiz. 1-2 dönüm araziden her çiftçinin evini geçindirebileceği bir gelir umut ediyoruz." dedi.

Türkiye'deki salep ihtiyacının 800 bin ton olduğuna ama şu an 200 bin ton civarında üretimin yapıldığına dikkati çeken Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Açığı çok olan bir ürün. İnşallah bu açığı kapatmaya az ya da çok bizim de faydamız olur. Üreticilerimize de faydalı olacağı kanaatindeyim. 15-20 gün sonra hasat başlayacak. Bu sene havaların çok soğuk oluşu nedeniyle biraz geç uyandı. Eğer hasattan verim alabilirsek, bunu çiftçilerimize de duyuracağız. Zaten, Maraş'taki firmayla ön anlaşmayı da yaptık. Sonrasında şartnameyi de imzalayarak üretime tam gaz devam edeceğiz."

Türkoğlu, Alaplı'daki 109 bin dekar tarım arazisinin 94 bininde fındık dikili olduğuna dikkati çekerek "Arazilerimiz oldukça küçülüyor ve her sene de küçülmekte. Biz az tarladan vatandaşın kendini geçindirebileceği ürünleri takip etmeye başladık. 200 dekar bir bahçemiz var. Bu bahçede çeşitli meyveleri yetiştirmeyi deniyoruz ve denedikten sonra da çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Şu anda 500 hurma fidanımız yetişmiş durumda. Akabinde salep üretimini araştırıp bulduk." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Araştırma, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta fındığa alternatif olarak salep üretimi denemelerine başlandı - Son Dakika


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