Zonguldak\'ta Halk Pazarı Bayram Tatili Sonrasında Yoğun İlgi Gördü

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarı bayram tatili sonrasında yoğun ilgi gördü.

Zonguldak'ta bayram tatilinin son günlerinde halk pazarı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygun ve en kaliteli ürünü almak için mücadele verdi.

Fiyatların uygun olması hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Tezgahlarda, Patates 17 lira, Soğan 15 lira, patlıcan 25 lira, domates 20 lira, salatalık 25 lira, dolma biber 40 lira, fasulye 60 lira, biber 70 lira, kiraz 50 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK