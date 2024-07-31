Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Alım Gücü Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Alım Gücü Arttı

Zonguldak\'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Alım Gücü Arttı

Zonguldak'ta her hafta kurulan halk pazarında fiyatların uygun olması, vatandaşların alım gücünü arttırdı. Vatandaşlar, en uygun ve kaliteli ürünleri alabilmek için pazara akın etti. Patates, soğan, biber, dolmabiber, salatalık, domates, fasulye, patlıcan, muz, kavun ve şeftali gibi ürünler, geçtiğimiz haftaya göre aynı fiyatlarda satıldı.

31.07.2024 13:22
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun olması alım gücünü arttırdı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygun ve en kaliteli ürünü almak için birbirleriyle yarış içerisine girdi. Pazarda fiyatların geçtiğimiz haftaya göre aynı kalması vatandaşın alım gücünü arttırdı. Tezgahlarda, patates 15 lira, soğan 12,5 lira, biber 50 lira, dolmabiber 50 lira, salatalık 30 lira, domates 30 lira, fasulye 50 lira, patlıcan 20 lira, muz 40 lira, kavun 15 lira, şeftali 20 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun, Alım Gücü Arttı - Son Dakika

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