Zonguldak'ta İstavrit İlgisi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta İstavrit İlgisi Artıyor

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Zonguldak'ta 100 liradan satılan istavrite yoğun ilgi var, diğer balık fiyatları değişken.

01.02.2025 16:31
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Zonguldak'ta istavrit tezgahları şenlendirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 100 liradan alıcı bulan istavrit tezgahları şenlendirdi. Vatandaş istavrite ilgi gösterdi.

Şehir merkezinde 100 liradan satışa sunulan istavrite vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, diğer balık türlerinde fiyatlar değişkenlik gösterdi. Balıkçı esnafı, balık fiyatlarının hava şartlarına ve av durumuna göre günlük olarak değiştiğini belirtti.

Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, "Balık fiyatları günlük değişiyor. Biz halden balığı hava durumunun balığın bolluğuna etkisine göre alıyoruz. Balık bol olduğu zaman ucuz oluyor. Balık tezgahta bol. İstavrit bolluğu yaşanıyor. 100 liradan alıcı buluyor. Hamsi bu aralar az çıktığı için fiyatı 200 lira. Mezgit balığı 150 liradan satılıyor. Bunun dışında çinakop balığı var. 300-350 liraya değişiyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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