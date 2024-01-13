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Zonguldak'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Nedeniyle Halk Pazarı İlgi Görmedi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Nedeniyle Halk Pazarı İlgi Görmedi

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı boş kaldı. Vatandaşlar, fiyatların uygun olmasına rağmen pazarda beklenen ilgiyi göstermedi. Soğan, patates, marul, domates, pırasa, mandalina ve portakal gibi ürünler, yüksek fiyatlarına rağmen alıcı bulamadı.

Zonguldak\'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Nedeniyle Halk Pazarı İlgi Görmedi
13.01.2024 - 12:30,  Güncelleme: 12:32
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Zonguldak'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle halk pazarı ilgi görmedi.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava halk pazarını vurdu. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı boş kaldı. Pazarda fiyatların uygun olmasına rağmen vatandaşlar beklenen ilgi göstermedi. Tezgahlarda, Soğan 7 lira, Patates 17 lira, Marul 20 lira, Domates 40 lira, Pırasa 20 lira, Mandalina 30 lira, portakal 10 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Nedeniyle Halk Pazarı İlgi Görmedi - Son Dakika
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