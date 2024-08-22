Zonguldak'ta Palamudun Fiyatı Uygun Olunca Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta Palamudun Fiyatı Uygun Olunca Yoğun İlgi

Zonguldak\'ta Palamudun Fiyatı Uygun Olunca Yoğun İlgi

Zonguldak'ta olta balıkçılığında av yasağının kalmasının ardından palamut bolluğu yaşandı. Palamut tezgahlarda 100 lira ile 125 lira arasında alıcı buldu. Palamudun fiyatını gören vatandaşlar ise tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

22.08.2024 14:44
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Zonguldak'ta palamudun fiyatının uygun olması yoğun ilgiye neden oldu.

Zonguldak'ta olta balıkçılığında av yasağının kalmasının ardından palamut bolluğu yaşandı. Palamut tezgahlarda 100 lira ile 125 lira arasında alıcı buldu. Palamudun fiyatını gören vatandaşlar ise tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Zeki Beybeyoğlu, "Tüm balık camiasına hayırlı olsun. Ufak balıkçılar kayıkçılar oltaya çıkıyor. Sezon 1 Eylül'de başlayacak. Ondan sonra gır gırlarımız çıkacak. İnşallah bu sene bol bereketli bir yıl olacak. Allah bize bizde halkımız vereceğiz. Şuanda palamut balığı geliyor. İlk çıktığı 200 liraydı balık bollaştı 100 lira oldu. İnsanları bekliyoruz alması için" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Palamudun Fiyatı Uygun Olunca Yoğun İlgi - Son Dakika

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