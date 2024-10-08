Zonguldak'ta Palamut 80 Liraya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta Palamut 80 Liraya Düştü

Zonguldak\'ta Palamut 80 Liraya Düştü

Zonguldak'ta palamut fiyatı 100 liranın altına inerek 80 lira oldu, vatandaşlar memnun kaldı.

08.10.2024 13:48
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Zonguldak'ta palamut 80 liradan tezgahlarda alıcı buldu.

Zonguldak'ta haftalardır 100 liranın üstünde satılan palamutta düşüş yaşandı. Bolluk nedeniyle palamut 80 liradan alıcı buldu. Fiyatın 100 liranın altına düşmesi yoğun ilgiye neden oldu. Bir adetinin bir kilogram ağırlığında olduğu palamut fiyatıyla da vatandaşları memnun etti. Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, "Arkadaşlar bugün 2 kilo gelen balık 80 lira. Yani bugün balık artık pahalı değil. Kaç gündür balık 125 liraydı 150 liraydı. Bugün balık bol çıktı. Balığımız bol. Balık 80 lira. 1 tanesi 1 kg geliyor. Dolaba koy dondurucuya koy al evinde ye. Bugün 80 liraya ne var. Bisküvi olmuş 35-40 lira. Bu balık 3 kişiyi doyurur" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Palamut 80 Liraya Düştü - Son Dakika

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