Zonguldak\'ta Pazar Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması ürünlere ilgiyi azalttı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü Soğuksu semtine kurulan halk pazarı yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Ancak pazarda fiyatların yüksek olması vatandaşın ürünlere olan ilgisini azalttı. Tezgahlarda, Soğan 10 lira, patates 10 lira, domates 60 lira, ıspanak 50 lira, patlıcan 40 lira, biber 100 lira, salatalık 50 lira, marul 20 lira, lahana 20 lira'da alıcı buldu. - ZONGULDAK