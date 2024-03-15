Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günlerde tezgahlarda olmayan balık yeniden kendini gösterdi. İstavrit 60 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buldu.
Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk gününde balıkçıların denize çıkmaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Yeniden denize açılan balıkçılar balıkla döndü. Balığın yeniden tezgaha çıkmasıyla birlikte vatandaşlarda tezgahlara ilgi gösterdi. İstavrit 60 lira, mezgit 100 lira ve tirsi 50 liradan alıcı buldu.
İstavritin fiyatının ucuz olması ise vatandaşlar tarafından daha çok ilgi gördü. Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, "Ramazan ayında vatandaşlar ilk gün balığa yer vermiyor. Yıllardır bu böyle. Ama sonraki günlerde işler açılıyor. Yine balığı getiriyoruz. Kayıklar ilk gün çıkmadılar. Artık onlar çıkmaya başladılar. İstavrit balığı, mezgit balığı ve tirsi balığı geliyor. Bu sene biliyorsunuz çeşit fazla olmadı. Palamut hiç olmadı, çinekop hiç olmadı. Barbun olmadı. Bu sene hamsi oldu çok uzun sürmedi. İstavrit geliyor tezgahlarımıza onlarla da insanların balık ihtiyacını gideriyoruz. Şuanda 60 lira istavrit, 100 mezgit, 50 lira tirsi" dedi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Ekonomi › Zonguldak'ta Ramazan Ayında Balık Tezgahlarda Yeniden Yerini Aldı - Son Dakika
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve özellikle tüketici hakları konusundaki eğitim programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. İspirli, tüketici bilincinin artması için yapılan eğitimlerin devam ettiğini ve tüketicilerin fahiş fiyatlar konusunda mağdur olmaması için piyasa araştırması yapmalarının önemine değindi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Tüketici Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Çelik, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, bilinçli tüketici eğitimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemine değindi.
Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte Eskişehir'de iftar ve sahur alışverişine çıkan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Esnafın işleri artarken, Ramazan Ayı boyunca daha da yoğunlaşması bekleniyor.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda ürünlerinin ihracatının sürekli arttığını belirtti. Kopuz, dünya çapında savunma, enerji ve gıda alanındaki yatırımların arttığına dikkat çekerek, Türkiye'nin tarım konusundaki sorunlar için hızla harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tarımsal kuraklık tehlikesinin göz ardı edilmemesi ve tarımsal yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin dezenflasyon programına olan inancının seçimlerin ardından daha da pekişeceğini ve kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışlarının geleceğini belirtti. Avdagiç ayrıca, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini ve cari açıktaki düşüş eğiliminin devam edeceğini söyledi.
Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Aviation Week Network tarafından düzenlenen Laureate Ödül Töreni'nde 'Ticari Havacılık' alanında 'Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, şirketin finansal başarılarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilikle ilgili çalışmaları nedeniyle verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ, Türkiye'nin 8,5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanının 7,52 milyon hektarını 3 yıl içinde suyla buluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede toplumun gıda ihtiyacı karşılanacak, istihdam korunacak ve hayat standardı yükseltilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?