Zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılması sonrası mekanik sayaca dönüşüm işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor

Ekonomi

Zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılmasının ardından kartlı sayaçtan mekanik sayaca dönüşüm işlemleri MASKİ Abone Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Ekipler talepte bulunan yurttaşların kartlı sayaçlarını yerlerinde ücretsiz olarak mekanik sayaca dönüştürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırıldığının müjdesini vermiş, süreç kısa sürede başlatılmıştı. Kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürmek isteyen aboneler dilekçe ile MASKİ Genel Müdürlüğü'ne başvurularını yaptı. Başvurusu alınan aboneler tek tek aranarak merkezde Abone İşleri Daire Başkanlığına, ilçelerde ise MASKİ ilçe şeflikleri abone birimine davet edilerek işlemleri yapıldı. Ardından MASKİ ekipleri, kartlı sayaçları yerlerinde ve ücretsiz olarak mekanik sayaca dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Mevcut kartlı sayaçlar, MASKİ ekipleri tarafından yerinde ve söküm yapılmadan dönüştürülüyor. Yerinde düzenleme ile hem aboneler hem de MASKİ 200 milyon TL tutarında bir harcamadan kurtarılarak kamu kaynakları verimli bir şekilde kullanıldı.

İşlemler ücretsiz

Kartlı sayaç dönüşüm işlemlerinde sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaca dönüşüm ücreti gibi işlemler, abonelere ücretsiz olarak yapılıyor. Aboneler, meskenlerde sadece 45 metreküp güncel su ücreti karşılığı depozito ücreti ödeyerek kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürebiliyor. Depozito olarak abonelerden alınan bedel de yasal olarak alınmak zorunda olan ve MASKİ'nin kasasında emanet olarak duracak bir bedel. Aboneler, bu ücreti aboneliklerini sonlandırmaları halinde idareden geri almak üzere güvence bedeli olarak ödüyorlar.

Hizmetten duyduklarını memnuniyeti paylaşan yurttaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. - MANİSA