Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Sona Erdi - Son Dakika
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Sona Erdi

15.04.2026 11:11
LASİD Genel Sekreteri Kurt, kış lastiklerinin bölgede hava koşullarına göre çıkarılmasını önerdi.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, zorunlu kış lastiği uygulamasının bugün sona erdiğini belirterek, "Ülkemiz geniş bir coğrafyada olduğu için farklılıklar oluşabiliyor. Kütahya'da trafiğe çıkan bir araç için kış lastikleri çıkarılabilir ancak Hakkari'de kış lastiklerine hala ihtiyaç var." uyarısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iklim koşulları nedeniyle takvimi genişletilen zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona eriyor.

Değişen iklim koşulları nedeniyle erkene çekilerek 15 Kasım'da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona ererken, bakanlık kararı gereği bölgelerdeki uygulama valiliklere bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Kurt, doğru lastiğin araca, hava ve yol koşullarına uygun lastik olduğunu, sürücülerin bulunduğu veya gideceği yerin hava ve yol koşulları için ilgili valiliklerin kararlarını takip etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kurt, "Küresel iklim krizinden dolayı anlık hava değişiklikleri giderek artıyor, baharda kış mevsimini daha çok yaşıyoruz. Ayrıca ülkemiz geniş bir coğrafyada olduğu için farklılıklar oluşabiliyor. Kütahya'da trafiğe çıkan bir araç için kış lastikleri çıkarılabilir ancak Hakkari'de kış lastiklerine hala ihtiyaç var. Bu farklılıklardan dolayı valilikler, mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. Kış lastiklerini çıkarmadan önce Valilik duyurularını takip etmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Lastikler kullanım ömrü olarak 10 yılı tamamlamışsa yeniden kullanılmamalı"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, araç üreticilerinin lastiği "can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün" olarak kabul ettiğine, üreticilerin önerdiği tip ve ebattaki lastik kullanılması, sürüş ihtiyaçlarına ve mevsime uygun lastik seçilmesi gerektiğine işaret etti.

Kurt, "Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken eğer yeni bir lastik alacaksanız aracınız, sürüş alışkanlıklarınız ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz. Bir önceki yıldan kalan ve depoda saklanan lastiklerinizi kullanacaksanız tekrar araç altına takmadan önce mutlaka uzman kontrolünden geçirmeniz gerekir." tavsiyelerinde bulundu.

Depoda beklemiş lastiklerin kullanım ömrüne dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Bu lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini mutlaka yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli. Gerekirse onarımdan geçirilmeli ancak bu lastikler kullanım ömrü olarak 10 yılı tamamlamışsa yeniden kullanılmamalıdır. Uygun kullanım ve saklama koşullarında dahi lastiklerin maksimum kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır. Lastiğin durumu veya kalan diş derinliği ne olursa olsun, yedek lastikler dahil olmak üzere bu süreyi aşan lastiklerin hizmetten çıkarılmasını ve yeni lastiklerle değiştirilmesini öneriyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Sona Erdi - Son Dakika

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
SON DAKİKA: Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Sona Erdi - Son Dakika
