Zorunlu uygulama bitti, lastik değişimi hızlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Zorunlu uygulama bitti, lastik değişimi hızlandı

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Zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte lastikçilerde yaz lastiğine dönüş telaşı başladı. Sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmaması gerektiğini belirten servis müdürü, lastik alacak vatandaşların etiketleri kontrol etmeleri gerektiğini ve doğru seçim yapmaları gerektiğini vurguladı. Kış lastiği ile yazın devam edilmesinin araçların performansını düşürdüğüne dikkat çekildi.

18.04.2024 11:06
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Zorunlu uygulama bitti, lastik değişimi hızlandı

DÜZCE - Zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından lastikçilerde yaz lastiğine dönüş telaşı başladı.

Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibari ile sona erdi. Ramazan ayı sebebi ile durgunluk yaşayan lastikçilerde hem yaz lastiği yoğunluğu hem de bayram sonrası yoğunluğu başladı. Sürücülerin yaz aylarında kış lastiği kullanmaması gerektiğini belirten servis müdürü Ümit Sel, "Artık zorunlu kış lastiklerini değiştirmeye başladık. Yoğun bir şekilde değişim çalışmalarımız devam ediyor. Lastik alacak vatandaşlar lastiğin etiketlerini kontrol etmeli. Bu şartlarda en çok zorlayan ekonomi oluyor vatandaşlarda fiyatlar çok yüksek olduğu için sorun yaşanabiliyor. Maliyet ve etiket kıyaslaması yapılması gerekiyor. Lastiğin etiketleri önemli, yol tutuşu önemli, ses desibeli önemli bunlara dikkat edip doğru seçim yapılması gerekiyor. Kış lastiği ile yazın devam edilmesi çok sağlıklı bir durum değil. Çünkü kış lastiği kalın ve yapısı yaz lastiğine göre biraz daha farklı. Sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybediyor kış lastikleri. Artı fazla yakıt harcatıyor araçlara. Ayrıca gürültüsü, sesi uğultusu çok oluyor. Kış lastiği yazın sürüş keyfini ve konforu bozuyor. Eksisi ise lastik aşınıyor. Kış aylarında da lastiği kullanmak istiyorsanız yazın lastiğin kullanılmamasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Zorunlu uygulama bitti, lastik değişimi hızlandı
Kaynak: İHA

Kış lastiği uygulaması, Trafik, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorunlu uygulama bitti, lastik değişimi hızlandı - Son Dakika

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