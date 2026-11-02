Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya Mesire Alanı Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya Mesire Alanı Törenle Hizmete Açıldı

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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya Mesire Alanı Törenle Hizmete Açıldı
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Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde yapımı tamamlanan Güneykaya Mesire Alanı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesinde yapımı tamamlanan Güneykaya Mesire Alanı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.İlcede Yaklaşık 40 dekar alan üzerine kurulan mesire alanı; yürüyüş yolları, bisiklet alanları, çocuk oyun parkları ve sosyal donatılarıyla ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırdı.Açılış Programına, Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcı Yakup Karataş, İl Özel İdaresi Sekreteri Erhan Tenekeci, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Taner Kazak, Ağrı İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Ağrı Ticaret Borsası Başkanı Fadıl Ataş, Ağrı İl Müftüsü İhsan İlhan, Eleşkirt Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, İl Protokolünün diğer üyeleri ve vatandaşlar katıldı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya Mesire Alanı Törenle Hizmete Açıldı

Vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği alanda 60’a yakın kamelya bulunurken, bunlardan 10’dan fazlası kış aylarında da kullanılabilecek şekilde kapalı olarak tasarlandı.Çocuklar için farklı oyun parklarının yanı sıra trambolin, masa tenisi ve dart gibi etkinlik alanlarının da oluşturulduğu mesire alanı, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde düzenlendi.Güneykaya Mesire Alanı’nın açılışında konuşan Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Eleşkirt’e güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projenin planlamasının geçtiğimiz aylarda İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını, finansal desteğinin de yine İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını söyledi.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya Mesire Alanı Törenle Hizmete Açıldı

Kaymakamlık ve Belediyenin de çalışmaları takip ederek destek verdiğini ifade eden Bozkurt, tesisin Eleşkirt’e yakışan bir yatırım olduğunu dile getirdi. Mesire alanının hemen yakınında kayak tesisi kurulmasına yönelik planlamaların da devam ettiğini açıklayan Bozkurt, “İnşallah hem mesire alanı hem kayak tesisi Eleşkirt’e bir değer katacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeşil şehir vizyonu kapsamında hayata geçirilen millet bahçeleri ve mesire alanlarının vatandaşların kültürel, sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirten Bozkurt, Güneykaya Mesire Alanı’nın da Eleşkirt’liler için önemli bir buluşma noktası ve sosyal yaşam alanı olacağını ifade etti.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya Mesire Alanı Törenle Hizmete Açıldı

Tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen kamu kurumlarına teşekkür eden Bozkurt, Eleşkirt başta olmak üzere Ağrı’nın diğer ilçelerinde de kültür, spor, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ağrı’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Bozkurt, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli noktalarından ziyaretçilerin Ağrı’ya gelerek kentin güzelliklerini görmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Mesire alanında yürüyüş yolları, bisiklet alanları, yaklaşık 60 kamelya ve çocuk oyun parklarının bulunduğunu yineleyen Bozkurt, kapalı kamelyalar sayesinde alanın kış mevsiminde de kullanılabileceğini belirterek, yatırımın Ağrı ve Eleşkirt’e hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Haber Platformu
EleşkirtAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Güneykaya Mesire Alanı Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika
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