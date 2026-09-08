2027-2029 OVP açıklandı, Enflasyon hedefi yüzde 28,4'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2027-2029 OVP açıklandı, Enflasyon hedefi yüzde 28,4'e yükseldi

2027-2029 OVP açıklandı, Enflasyon hedefi yüzde 28,4\'e yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 Orta Vadeli Program'ı açıkladı; 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4'e çıkarıldı, büyüme tahmini ise yüzde 3,3'e düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3, sanayi büyümesi yüzde 2,3'e çekildi. Yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 28,4'e yükseltildi. Enflasyonun 2027'de yüzde 21, 2028'de yüzde 13,5, 2029'da yüzde 9'a gerilemesi hedefleniyor.

Açıklanan hedefin ardından memur ve emekli maaşları için zam hesabı gündeme geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyona göre; memur zammı ise toplu sözleşmedeki yüzde 7 artışa enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek. Temmuzda enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 oldu; iki aylık enflasyon yüzde 3,66 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranı için yılın son 4 ayına ilişkin verilerin açıklanması gerekiyor.

OVP'deki yüzde 28,4 hedefinin tutması halinde, 2026'nın ikinci yarısında 6 aylık enflasyon yüzde 9,89 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur zammı ise yüzde 7,84 olarak hesaplanıyor. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liradan 75 bin 729 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar OVP hedefinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan tahminlere dayanıyor; kesin zam oranları, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta vadeli program, Memur zammı, Ekonomi, Memur, Zam, Ssk, OVP, Son Dakika

Son Dakika Emekli 2027-2029 OVP açıklandı, Enflasyon hedefi yüzde 28,4'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:06:53. #7.12#
SON DAKİKA: 2027-2029 OVP açıklandı, Enflasyon hedefi yüzde 28,4'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement