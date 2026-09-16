Bağ-Kur'lu esnafın emeklilik prim şartı 7 bin 200 güne iniyor
TBMM'ye sunulan kanun teklifi, Bağ-Kur'lu esnafın emeklilik için ödediği 9 bin günlük prim şartını 7 bin 200 güne indirmeyi öngörüyor. Düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon esnaf, aradaki 1.800 günlük farkla 5 yıl erken emekli olabilecek.
Bağ-Kur'a kayıtlı küçük esnafı ilgilendiren emeklilik şartlarında önemli bir değişiklik gündemde.
TBMM'ye sunulan kanun teklifi, esnaf ve sanatkarların emeklilik için ödediği 9 bin günlük prim şartını 7 bin 200 güne indirmeyi öngörüyor.
Düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon esnaf, aradaki 1.800 günlük farkla 5 yıl erken emekli olabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Emekli › Bağ-Kur'lu esnafın emeklilik prim şartı 7 bin 200 güne iniyor - Son Dakika
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