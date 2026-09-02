Emekli maaşları için Ocak 2027 zammı beklentisi yüzde 9,5-10,5 aralığında; ilk veri Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 - Son Dakika
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Emekli maaşları için Ocak 2027 zammı beklentisi yüzde 9,5-10,5 aralığında; ilk veri Temmuz enflasyonu yüzde 1,78

Emekli maaşları için Ocak 2027 zammı beklentisi yüzde 9,5-10,5 aralığında; ilk veri Temmuz enflasyonu yüzde 1,78
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Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı için ilk veri netleşti. Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,43 olurken, mevcut verilerle emekli zammının yüzde 9,5 ile 10,5 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Kesin zam oranı, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammını 6 aylık enflasyon oranına göre alıyor. 2026 yılının Temmuz ayında maaşlara yüzde 17,76 zam yapılmış ve bu ödemeler aynı ay hesaplara yatırılmıştı. Temmuz zammının ardından emeklilerin gündemi Ocak 2027 maaş artışına döndü.

Ocak ayında yapılacak zam için 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. İlk veri olan Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 oldu. Ağustos ayı enflasyon verisi ise TÜİK tarafından 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece iki aylık veri netleşmiş olacak; kesin zam oranı için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonlarının da açıklanması gerekecek.

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,43. Ankette Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,67, Eylül beklentisi yüzde 2,08, Ekim beklentisi ise yüzde 1,97 olarak duyuruldu. Bu beklentilere göre yapılan hesaplamalarda Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammının yüzde 9,5 ile 10,5 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Ancak bu oran henüz kesinleşmiş bir zam oranı değildir; mevcut enflasyon verileri ve piyasa beklentileri üzerinden yapılan bir hesaplamayı ifade eder. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı, 2026 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Yıl sonu enflasyon verileri belli olduğunda kesin oran da açıklanmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası, Ekonomi, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emekli Emekli maaşları için Ocak 2027 zammı beklentisi yüzde 9,5-10,5 aralığında; ilk veri Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli maaşları için Ocak 2027 zammı beklentisi yüzde 9,5-10,5 aralığında; ilk veri Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 - Son Dakika
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