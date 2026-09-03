Emekli zammı için Ağustos enflasyonu belli oldu, yıllık oran yüzde 31,51 oldu - Son Dakika
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Emekli zammı için Ağustos enflasyonu belli oldu, yıllık oran yüzde 31,51 oldu

Emekli zammı için Ağustos enflasyonu belli oldu, yıllık oran yüzde 31,51 oldu
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TÜİK verilerine göre Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri, Temmuz ve Ağustos verileriyle yüzde 3,66 oranında zammı hak etti; bu oran önümüzdeki dönemde maaşlara yansıyacak.

Milyonlarca emekli, alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 oldu.

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alırken, Ocak-Haziran ile Temmuz-Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri Temmuz ve Ağustos ayı özelinde, henüz maaşlarına yansımasa da yüzde 3,66 oranında zammı hak etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Emekli Emekli zammı için Ağustos enflasyonu belli oldu, yıllık oran yüzde 31,51 oldu - Son Dakika

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