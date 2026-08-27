Fransa'da Kabin Memuruna Meslek Hastalığı Tazminatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Kabin Memuruna Meslek Hastalığı Tazminatı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkeme, Lainault'un meme kanserini meslek hastalığı olarak kabul etti. Uçuş koşulları etkili bulundu.

Fransa'da Bayonne mahkemesi, Air France'ta 1989-2019 yılları arasında kabin memuru ve kabin amiri olarak çalışan 59 yaşındaki Sophie Lainault'nun meme kanserini meslek hastalığı olarak kabul etti. Mahkeme, hastalık ile çalışma koşulları arasında doğrudan bağlantı olduğuna hükmetti.

Lainault'nun 12 bin 600 saatten fazla uçuş yaptığı, bunun yaklaşık 6 bin 500 saatini gece uçuşlarında geçirdiği belirtildi. Kararda, yoğun gece mesaisi, iyonlaştırıcı radyasyon ve 2000 öncesi dönemde uçaklarda pasif içiciliğin etkili olabileceği değerlendirildi. Meme kanseri Fransa'da resmi meslek hastalıkları listesinde olmadığı için bağlantının kanıtlanması gerekiyordu.

Lainault'nun başvurusu daha önce iki bölgesel komitece reddedilmişti. Sendika desteğiyle yaklaşık iki buçuk yıl süren hukuk mücadelesi sonucu erken emeklilik hakkı elde eden Lainault için karar, benzer koşullardaki kabin görevlilerinin başvurularına dayanak oluşturabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Havacılık, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Emekli Fransa'da Kabin Memuruna Meslek Hastalığı Tazminatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:34:15. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Kabin Memuruna Meslek Hastalığı Tazminatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement