Kademeli Emeklilik Görüşmeleri

EYT düzenlemesinin ardından, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi olan çalışanların durumu gündemde. 2000 ve sonrası sigortalılar, emeklilik koşullarının kademeli olarak yeniden düzenlenmesini beklerken, EMADDER temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, kademeli emeklilik konusunu yeniden gündeme getirdi. Milyonlarca çalışan, yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Kulislerde öne çıkan senaryoya göre, düzenleme işe giriş tarihine göre kademeli bir artış öngörüyor. Önerilen taslağa göre, 9 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında sigortası başlayan kadın çalışanlar 43, erkekler 45 yaşında 6.400 prim günüyle emekli olabilecek. Her yıl için yaş sınırı 1 yıl ve prim günü 75 gün artacak. Böylece 2008'de sisteme giren kadın 51, erkek 53 yaşında 7.000 prim günü şartını tamamlayacak.

Sürece dair değerlendirme yapan SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklentisi olanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini, bu sayede 1999-2008 arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini belirtti.

EMADDER'ın savunduğu kademeli emeklilik tablosu ise şöyle: 9 Eylül 1999-2000 arası kadın 43 yaş/6.400 prim, erkek 45 yaş/6.400 prim; 2001 girişli kadın 44/6.475, erkek 46/6.475; 2002 kadın 45/6.550, erkek 47/6.550; 2003 kadın 46/6.625, erkek 48/6.625; 2004 kadın 47/6.700, erkek 49/6.700; 2005 kadın 48/6.775, erkek 50/6.775; 2006 kadın 49/6.850, erkek 51/6.850; 2007 kadın 50/6.925, erkek 52/6.925; 2008 kadın 51/7.000, erkek 53/7.000.