Kademeli emeklilik teklifi 22 aydır komisyonda bekliyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kademeli emeklilik sistemi sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER) girişimleriyle ortaya atılan yeni emeklilik yaşı ve prim günü iddiaları, emeklilik bekleyenleri heyecanlandırdı; ancak TBMM'de bu konuda yasal bir ilerleme kaydedilmedi.

Kademeli emeklilik kanun teklifi, Milletvekili Ediz Ün tarafından 5 Aralık 2024'te Meclis Başkanlığı'na sunuldu ve 22 aydır komisyonda bekliyor. Sosyal medyada teklifin yeni verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmıyor; Meclis Başkanlığı'na en son verilen teklif ise 10 Ağustos 2026 tarihli 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi' olarak biliniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program toplantısında EYT düzenlemesinin ekonomik etkilerine dikkat çekerek, 'Bu zorlu konjonktürde enflasyonun, dış koşulların yanı sıra özellikle 2023'te deprem, KKM ve EYT'nin etkileri de var. Böylesine zorlu bir konjonktürde, enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi' ifadelerini kullandı.

Mevcut yasalara göre; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamında yaş şartı aranmaksızın 5000-5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresiyle emekli olabiliyor. 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası girişlerde kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 7000 prim günü; 1 Mayıs 2008 sonrası girişlerde ise 7200 prim günü ve kademeli olarak 65'e kadar yükselen yaş şartı uygulanıyor.