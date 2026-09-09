Kademeli emeklilikte 9 Eylül 1999 sonrası işe girenler 17 yıl geç emekli oluyor

Milyonlarca çalışan kademeli emeklilik düzenlemesine odaklandı. EYT yasası kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için yaş şartı 2023'te kaldırılırken, bu tarihten bir gün sonra işe girenler farklı kurallara tabi tutuluyor. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurması ve 7 bin prim gününü tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 olan bir çalışan, 8 Eylül'de işe giren birine göre yaklaşık 17 yıl daha geç emekli olabiliyor.

Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber ekranlarında kademeli emeklilik sistemine dair açıklamalarda bulundu. Genç, kademeli emekliliğin basamakvari bir tanımlama olduğunu ve EYT yasası sonrasında 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler için ciddi bir beklenti oluştuğunu söyledi. İşe giriş tarihleri arasındaki zaman farkına dikkat çeken Genç, yasal düzenlemeden sadece bir gün sonra işe giren bir çalışanın mevcut sistemde 17 yıl gibi uzun bir süre daha beklemek zorunda kaldığını belirtti. Kamuoyunda bu mağduriyetin giderilmesine yönelik çok güçlü bir talep olduğunu ifade etti.

Genç, mevcut düzenlemede 1999-2008 arası girişliler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartı arandığını hatırlattı. Kademeli emeklilik bekleyenlerin talebi ise yaş sınırının kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşından başlatılarak işe giriş yılına göre kademeli olarak artırılması. Sistemin gelmesi halinde 1999'dan 2008'e doğru ilerledikçe emeklilik yaşının ve prim gününün basamaklı biçimde yükseleceği, böylece işe erken başlayanın daha erken emekli olacağı belirtiliyor.