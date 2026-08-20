Merkez Bankası\'ndan Zam Beklentisi

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan 28'e çıkarması ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde beklentilerin yüzde 29,43'e yükselmesi, Ocak 2027'de memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Maaş artışları yılda iki kez enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleriyle belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 6 aylık enflasyona göre hesaplanırken, memurlarda toplu sözleşme zammına enflasyon farkı ekleniyor.

İki senaryoya göre, TCMB'nin yüzde 28'lik tahmini baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,7, memurlar ise yüzde 6,67 zam alacak. Piyasa beklentisi olan yüzde 29,43'e göre ise bu oranlar yüzde 9,1 ve yüzde 7,86 olacak. Memur ve memur emeklilerinde yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı esas alınıyor; ilk senaryoda yüzde 1,59, ikinci senaryoda yüzde 2,72 enflasyon farkı oluşuyor.

İkinci senaryodaki yüzde 7,86'lık artışın uygulanması halinde en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 744 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 5 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığı ise mevcut 23 bin 552 liradan yüzde 9,91 artışla 25 bin 886 liraya çıkacak. Ancak bu artışın yasalaşması için Meclis süreci gerekiyor. Kesin zam oranları, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek.